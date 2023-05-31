Как минимум 70 садовых товариществ региона нарушают природоохранное законодательство

Многие дачные кооперативы*, расположенные в муниципалитетах, где услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказывает региональный оператор Центр коммунального сервиса, уклоняются от заключения договора на вывоз ТКО. Всего в зоне ответственности ЦКС насчитывается 70 таких садовых объединений, из них 37 — в Карабашском, 5 — в Магнитогорском, 28 — в Челябинском кластерах.

Кроме того, ряд объединений этой сферы, по всей видимости, заключили лишь формальные договоры с регоператором. Об этом свидетельствует отсутствие фактических заявок от этих организаций на вывоз отходов. В Карабашском кластере 3 таких СНТ – «молчуна», в Челябинском кластере — 29, в Магнитогорском — 11. Все данные приведены по состоянию на 31 мая 2023 г.

Все юридические лица, включая садовые товарищества, в соответствии с действующим законодательством обязаны заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО. Это четко следует из положений федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления»:

— Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

В прошлые годы ЦКС активно сотрудничал с прокуратурой, подавая в надзорное ведомство списки организаций, которые не пользуются услугой обращению с ТКО и, тем самым, нарушают природоохранное законодательство. Тогда надзорное ведомство активно выносило представления садовым товариществам, не соблюдавшим требования закона, о необходимости заключить договоры на вывоз ТКО. После работы прокуроров целый ряд садовых объединений направил в ЦКС документы для оформления.

Возле садовых товариществ периодически возникают несанкционированные свалки. По закону виновное в их появление лицо или организация обязаны за свой счет ликвидировать скопление отходов, а также компенсировать нанесенный экологический ущерб. Согласно пункту 3 статьи 8.2 кодекса об административных правонарушениях за причинение вреда окружающей среде юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 400 до 500 тысяч рублей.

В случае, если виновным будет признано садовое товарищество, все затраты могут автоматически лечь на его участников, которые оплачивают членские взносы. ЦКС сотрудничает с правоохранительными органами для выявления виновных в этих нарушения.

*Справка

Список СНТ, которые не имеют договор с ЦКС либо не делают заявок на вывоз мусора по состоянию на 31 мая 2023 г.:

Челябинский кластер

Заключили договор на вывоз ТКО с ЦКС:

134 СНТ оформили договоры на вывоз ТКО с ЦКС.

Заключили договор с ЦКС, но не сделали ни одной заявки в 2022 г. на вывоз ТКО:

29 СНТ, а именно: СНТ «Берёзка-2», СНТ «Искра», СНТ «Колющенец», СНТСН «Локомотив-2», СНТ «Металлист № 2», СНТ «Мичуринец», СНТ «Станкостроитель-1», СНТ «Тракторосад № 1-2», СНТ «Тракторосад № 3», СНТ «Трубопрокатчик-2», СНТ «Чайка», СНТ «ЧМЗ», СНТ «Янтарь», СНТ «Тракторосад № 6» (Красноармейский район), СНТ «Березка-1» (Южноуральский ГО), Общество садоводов «Строитель» (Южноуральский ГО), СНТ ЮУ ГРЭС «Энергетик» (Южноуральский ГО), СНТ «Градостроитель» (Сосновский район), СНТ «Дружба» (Сосновский район), СНТ «Железнодорожник» (Сосновский район), СНТ «Лесное» (Сосновский район), СНТ «Малиновка» (Сосновский район), СНТСН «Малышево» (Сосновский район), СНТ «Мысы» (Сосновский район), СНТ «Заря» (Копейский ГО) , СНТСН «Строитель Р.П. Потанино» (Копейский ГО), СНТ «Строитель-2» (Копейский ГО), СНТ «Шахтер» (Копейский ГО).

Не заключили договор на вывоз ТКО с ЦКС:

28 СНТ, а именно: СНТСН «Петушок», СНТ «Рябинка», СНТ «Строитель», СНТ «Пригородный», СНТ «Надежда», СНТ «Мичуринец», СНТ «Авангард», СНТ «Шахтер Роза», СНТ «Дружба», СНТ «Сигнал», СТСН «Станкостроитель-4», СНТ «Лесная поляна», ДНТ «Кругленькое», СНТ «Союз», СНТ «Энергетик», СНТ «Южное», СНТ «Пенсионер», СНТ «Металлист», СТ «Станкостроитель», СНТ «Родничок», СНТ «Обувщик», СНТ «Санаторный-2», СНТ «Дизелист-1», СНТ «ГРЭС-2», СНТ «Сад 1 ГРЭС», СНТ «САД №1 механизированной колонны-2»,СНТ «Жиркомбинат»,СТ «Энергетик – 2».

Карабашский кластер

Заключили договор на вывоз ТКО с ЦКС:

105 СНТ заключили договоры с ЦКС на вывоз ТКО.

Заключили договор с ЦКС, но не сделали ни одной заявки в 2022 г. на вывоз ТКО:

3 СНТ, а именно: СНТ «Смородинка-2», СНТ «Строитель-1», СНТ «Товарищество № 8 ПО "ЗМЗ"»)

Не заключили договор на вывоз ТКО с ЦКС:

37 СНТ, а именно: СНТ № 1 «Баранчик», СНТ «Ветеран», СНТ № 11 «40 лет Победы», СНТ «Строитель-3», СНТ «Высоковольтник», СНТ «Медик-1», СНТ «Медик-3», СНТ «Швейник», СНТ «Машиностроитель-4А», СНТ «Автомобилист», СНТ «Восточный», СНТ «Уралдомнаремонт», СНТ «Урал-2», СНТ «Сад завода им. ЛЕНИНА № 7», СНТ «Удача», СНТ «Айская долина», СНТ «Роасток», СНТСН «Березка», СНТ «Дражный-2», СНТ «Сад Звездный», СНТ «Земляничный», СНТ «Красные разрезы», СНТ «Лиственный», СНТ «Лиственный-1», СНТ «Морскалы», СНТ «Надежда», СНТ «Рябинушка», СНТ «Смородинка-2», СНТ «Сосновый», СНТ «Урал-2В», СНТ «Урал-4В», СНТ «Южный», СНТ «Алые зори», «Урал-Дача», СНТ «Машиностроитель», СНТ «Лужайки», СНТ «Черемушки».

Магнитогорский кластер

Заключили договор на вывоз ТКО с ЦКС:

32 СНТ заключили договоры с ЦКС на вывоз ТКО с ЦКС

Заключили договор с ЦКС, но не сделали ни одной заявки в 2022 г. на вывоз ТКО:

11 СНТ, а именно: СНБ «Березовая Роща», СНТ «Богатый остров», СНТ «Зеленая Долина», СНТСН «Коммунальщик», СНТСН «Локомотив», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строитель-3», СНТСН «Строитель-1», СНТ «Калибровщик-1», СНТ «Кальцит», ТСН «Надежда».

Не заключили договор на вывоз ТКО с ЦКС:

5 СНТ, а именно: в Агаповском районе СНТ «Лазурный», Коллективное общество садоводов № 3 «Гуровский» и Садоводческое товарищество «Неженка»; в Кизильском районе — Некоммерческое садоводческое товарищество № 2 «Кизильское»; в ГО Локомотивный — СНТ «Локомотив».