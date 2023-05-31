Дочери Виктора Рашникова попали в топ-10 богатых наследников

Татьяна Рахно и Ольга Рашникова заняли восьмое место в рейтинге богатейших наследников миллиардеров Фото: Даниил ОПАРИН

Журнал Forbes опубликовал список богатейших наследников российских миллиардеров. В ТОП-10 попали дочери владельца «Магнитогорского металлургического комбината» Виктора Рашникова Татьяна и Ольга.

Состояние Виктора Рашникова по итогам 2022 года оценили в 11,5 млрд долларов. Соответственно, доля каждой из дочерей в наследстве составляет 5,75 млрд долларов.

По данным составителей списка, обе наследницы миллиардера в прошлом работали на ММК, одна занималась поставками продукции за рубеж, другая управляла финансами. 53-летняя Татьяна живет в Швейцарии,46-летняя Ольга владеет квартирой в Москве и виллой во Французской Ривьере, но виллу власти Франции заморозили после введения санкций в отношении Виктора Рашникова.

В список богатейших наследников попали также дети основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона, совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко.

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