На пруду Бутубай прошел Кубок Челябинской области по фидеру

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Организаторы в лице Федерации рыболовного спорта Челябинской области признаются: изначально не ожидали, что все приглашенные спортсмены из шести регионов так быстро откликнутся на спонтанный зов. 19 апреля выложен пост, а 3 мая регистрация была закрыта, так как мест больше не было.

Утро 27 мая жеребьевка на первый тур, общее построение, открытие турнира и фееричный старт соревнования. Первый день выдался далеко не легким, но рыбка клевала. Взвешивание показало откровенных лидеров и претендентов, а так же читалось предстоящее во втором туре столкновение за призовые места, так как отрыв у некоторых команд был минимален.

Начало следующего дня было заряженным, что читалась в глазах каждого капитана. Но сложность предстоящих пяти часов тура тоже не покидала, так как был штиль и на момент жеребьевки 7:00 уже стояла жара под 30 градусов.

Полтора часа на доставку снастей в зоны и подготовку 9:50 стартовый закорм и 30 кормушек одновременно полетели в воду. Что в этот момент делает рыба сложно представить. Трудовые пять часов борьбы, десятки килограмм корма и живого компонента, мастерские навыки, приемы, фишки, ароматика и многое другое, что позволило спортсменам достичь результата и поймать свою золотую рыбку.

15:00 и сигнал «финиш». Взвешивание всегда очень трогательный и эмоциональный процесс, невзирая на общую усталость. Трясущиеся руки, километровые садки и килограммы рыбы сыплются в сумку для взвешивания. Фиксируют вес, и вот ты выдыхаешь на мгновение и дальше и дальше от спортсмена к спортсмену от зоны к зоне. После взвешивания судейская бригада удаляется для подведения итогов, организаторы на подготовку официальной части, а рыболовы приступают к сбору оборудования и погрузке вещей в транспорт перед дальней поездкой.

По итогам двух туров Кубка Челябинской области по фидеру выявлены победители:

1 место в командном зачете.

Команда «Время первых»: Николай Нужин, Андрей Угай, Влад Колесов

2 место в командном зачете.

Команда «Дунаев Курган»: Дмитрий Прохоров, Олег Ляхов, Евгений Михайлов

3 место в командном зачете.

Команда «ПИ»: Егор Севрюгин, Серёга Рубцов, Алексей Коновалов

Личный зачет:

1 место Влад Колесов

2 место Андрей Угай

3 место Алексей Моргунов