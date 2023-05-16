В Челябинской области подключили к газу четыре фельдшерско-акушерских пункта

Фото: Газпром газораспределение Челябинск.

Еще 4 фельдшерско-акушерских пункта в Челябинской области подключили к газоснабжению. Новые ФАПы появились на юге региона: в посёлках Зеленый Лог, Мирный и Формачево Увельского района, а также в поселке Кварцитный Троицкого района.

Раньше в этих населенных пунктах первичного звена экстренной медицинской помощи не было. Теперь медконсультации и оперативную помощь смогут получить около 2000 жителей. Каждый пункт оборудован собственной котельной с прибором учета газа и сигнализатором загазованности.

Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, с 2020-го года финансирование газификации увеличили вдвое, это задача, которую в регионе активно решают. В 2023 году будет газифицировано 20 населенных пунктов.

— Есть запрос со стороны граждан по оказанию помощи в приобретении газового оборудования, ведь это значительные ресурсы, — добавил Алексей Текслер. — Поэтому последовательно расширяем категорию граждан, которые подпадают под льготы. В целом это вопросы качества жизни, особенно на селе. Активно над этим работаем и будем продолжать.