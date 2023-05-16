Алексей Текслер предложил наладить прямое авиасообщение между Челябинском и Астаной

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер встретился в Астане с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. В ходе встречи в правительстве Республики представители двух государств обсудили вопрос загрузки транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», который расположен вблизи международных транспортных коридоров.

По словам Алексея Текслера, реализация проектов «Север – Юг» и «Восточный коридор» помогает увеличить объем грузоперевозок. Губернатор отметил, что в Челябинской области идет реконструкция автодороги и автомобильного пограничного пункта пропуска «Бугристое». Глава региона предложил для расширения пропускной способности одновременно обновить и пункт пропуска с казахской стороны.

Также на встрече обсуждались вопросы железнодорожного и авиасообщения.

— Сейчас тестируется железнодорожный маршрут из Челябинска через Казахстан, Туркменистан и далее на южные порты Ирана, — заявил губернатор Челябинской области. — Важно более активно использовать порт в Актау, что было бы интересно и Казахстану, и нашим предпринимателям в связи с сокращением логистического плеча.

Кроме того, Алексей Текслер поднял вопрос прямого авиасообщения между Челябинском и Астаной, отметив, что рейс действительно важен для обеих сторон.