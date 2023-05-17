Фото: пресс-служба губернатора.

В Октябрьском районе построят два новых фельдшерско-акушерских пункта взамен аварийным. Такое решение принял губернатор Челябинской области во время осмотра объектов социальной инфраструктуры. Алексей Текслер побывал в учреждениях образования, культуры и здравоохранения и ознакомился с ходом работ по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор посетил здание районной больницы, которая прошла через капитальный ремонт. В прошлом году там заменили инженерные сети, кровлю, пол, окна и двери, отремонтировали стены и потолки, отреставрировали фасад. Сейчас в медучреждении благоустраивают прилегающую территорию. Алексей Текслер поручил областному минздраву доукомплектовать больницу необходимым медоборудованием, а также рассказал о решении открыть два новых ФАПа.

— Только что мы открыли больницу по первичному звену, есть кое-какие задачи по поликлинике в Октябрьском районе, — отметил Алексей Текслер. — Но в целом в части медицины много что уже сделано: построены новые современные ФАПы. Мы сегодня приняли решение еще два ФАПА вместо старых построить заново, также приобретем передвижной флюоромамограф.