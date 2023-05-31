На трассе М-5 в Челябинске временно отменили взрывные работы

Фото: ФКУ Упрдор "Южный Урал"

В Челябинской области отложили очередной этап буровзрывных работ на трассе М-5. Ради безопасности в Ашинском районе каждый четверг останавливают движение. Но 1 июня ограничений на участке с 1565 до 1576 километра М-5 не будет.

Как объяснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», рабочие, которые занимаются реконструкцией трассы, добрались до сложного участка горного рельефа и особенно твердой породы. Чтобы подготовить породу к взрыву, потребуется дополнительное время.

Напомним, в Челябинской области 31 мая ввели ограничения на проезд грузовиков по федеральным трассам. Причиной стал не дорожный ремонт, а сильный зной.

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