Объехать не получилось: Алексей Текслер посетил обветшалый Дом культуры в Октябрьском и дал поручение по его ремонту

Фото: пресс-служба губернатора.

Дом культуры в Октябрьском районе будет отремонтирован. Алексей Текслер поручил подготовку необходимой для ремонта здания документации региональному минкульту, минстрою, а также вице-губернатору Сергею Сушкову.

Губернатор Челябинской области побывал в учреждениях образования, культуры и здравоохранения Октябрьского района и ознакомился с ходом работ по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

— Ряд объектов, конечно, требует ремонта, — отметил Алексей Теклсер. — Сегодня посетил в режиме «разворота» Дом культуры — это бывший Дом культуры совхоза. Видно, в каком он состоянии. Мне его, видимо, показывать не хотели. Я зашел и правильно сделал. Будем сейчас заниматься этим объектом, подтягивать. Потребность весть, там был и хор бабушек, и баянист, активность есть, но и условия должны быть соответствующие. Без этого никуда.

Также Алексей Текслер рассказал, что с этого года начнет работать программа модульных домов культуры на селе. Заявки на такое строительство поступили и из Октябрьского района.