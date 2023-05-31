«Соцгород» поддержал участников всероссийского хореографического фестиваля «Русь великая»

Фото: "Соцгород"

Уже не первый год одно из старейших общественных движений Южного Урала под руководством экс-депутата Госдумы Андрея Барышева выступает социальным партнером всероссийского хореографического фестиваля «Русь великая», целью которого является популяризация творчества талантов, сохранение, развитие и пропаганда народной культуры, укрепление дружественных и культурных связей между народами, проживающих на территории России.

Организатором мероприятия выступает Федерация деятелей культуры. В конкурсе принимают участие как коллективы, так и отдельные исполнители, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности. Возрастные категории участников – от 3 лет и старше.

Фото: "Соцгород"

В рамках фестиваля проходит творческая лаборатория для руководителей коллективов и методистов региональных домов и центров народного творчества с обсуждением просмотренных номеров. Затем лучшие из лучших становятся участниками фестиваля и дарят творчество зрителям.

Уже второй год подряд специальных призов от «Соцгорода» и его лидера Андрея Барышева удостаиваются 5 коллективов, которые получают денежные премии и благодарности за поддержку народных талантов.

Фото: "Соцгород"

В этом году обладателями спецпремии от Андрея Барышева стали:

- образцовый ансамбль современного танца «Русский вариант» за номер «По ту сторону тишины»;

- мужской ансамбль танца «Браво, парни!» за номер «Богатырская сила»;

- хореографический коллектив «Улыбка» за номер «Светлая горница»;

- Татьяна Полежаева за номер «Веснянка»;

- студия эстрадного танца «Юнона» за номер «Нотный бунт».