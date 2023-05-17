Челябинская область увеличит посевную площадь на 5%

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил, как идет посевная кампания. В Октябрьском районе глава региона осмотрел поля, засеваемые пшеницей и кукурузой, пообщался водителями-механизаторами и посетил животноводческий комплекс «Подовинное».

— Если смотреть регион в целом, где-то половина площади, которую мы планировали, уже засеяна, — отметил Алексей Текслер. — Задача — ежегодно увеличивать площадь, которую мы вовлекаем в сельскохозяйственный оборот. В этом году это будет порядка 4-5 процента, на 4-5 тысяч гектар мы увеличим. Октябрьский район — один из ведущих сельскохозяйственных районов, где сеется порядка 200 тысяч гектар, работает современная техника. Октябрьский район в этом смысле один из лучших. Урожайность по прошлому году была порядка 17 центнеров с гектара. Этого хороший урожай, хотя я ставлю задачу иметь за 20 по региону. Но многое здесь зависит от климатических факторов.