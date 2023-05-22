Алексей Текслер пригласил южноуральцев на Парижский полумарафон

Алексей Текслер во второй раз планирует принять участие в марафоне. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор региона Алексей Текслер пригласил южноуральцев на ежегодный Парижский полумарафон. Легкоатлетический пробег состоится 28 мая в селе Париж Нагайбакского района уже в седьмой раз.

— В этом году участников ждут несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки и возраста. Кстати, будут и велозаезд, и скандинавская ходьба, и даже детский забег, — отметил глава региона. — А еще спортивный праздник — это хороший повод приехать в Париж, увидеть местную «Эйфелеву башню», познакомиться с культурой нагайбаков. Приглашаю, будет интересно!

Среди участников Парижского полумарафона ожидаются и профессиональные спортсмены и тренеры Южного Урала. Так, на дистанцию в 10 км выйдет главный тренер сборной Челябинской области Александр Колесников. За первое место и призовой фонд поборются на дистанции 21 км бронзовый призер чемпионата России 2022 года в марафоне Евдокия Букина, победитель первенства России по легкой атлетике Никита Павлов и многие другие.

Всего в Парижском полумарафоне примут участие больше 2000 человек