В Челябинской области отремонтируют 100 км дорог, которые пользуются наибольшим спросом

Фото: Миндор Челябинской области.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Челябинской области отремонтируют почти 100 км опорной сети региона. Областная опорная сеть автодорог — это региональные и федеральные трассы, пользующиеся наибольшим спросом, которые соединяют столицу региона с административными центрами, значимыми объектами туризма и промышленности.

Всего в опорную сеть дорог входит 38 региональных маршрутов. В этом году разные виды ремонта пройдут на 14 участках общей протяженностью 94,5 км. Например, обновится почти 7 км дорожного полотна трассы Миасс-Карабаш-Кыштым, более 15 км дороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды и 9 км направления Троицк - Степное.

Некоторые из объектов включались в программу после посещения районов губернатором Алексеем Текслером, личных приемов и прямых линий.

— Самое большое количество вопросов, когда приезжаю в муниципалитет, по дорогам, — заметил глава региона. — С 2019 года в три раза увеличили количество ремонтных работ и новые стройки. А помощь со стороны региона муниципалитетам была нулевой. Сейчас мы почти три миллиарда рублей направляем районам. Мы продолжим активно заниматься дорогами.