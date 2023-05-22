В каждом городе Челябинской области появится консультативный орган по межнациональным и межрелигиозным отношениям

Фото: пресс-служба губернатора.

В каждом муниципалитете Южного Урала при главе должен быть консультативный орган по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Типовое положение о таком органе разработают в помощь муниципалитетам. Об этом Алексей Текслер заявил на заседании Совета по реализации государственной национальной политики.

Губернатор Челябинской области отметил, что в этом году в Челябинске произошло несколько резонансных событий с участием выходцев из ближнего зарубежья – и важно принять все меры, чтобы не допустить подобные происшествия.

— Сегодня работаем над тем, чтобы скорректировать и усилить работу всех ответственных структур и профильных ведомств, которые взаимодействуют с национально-культурными объединениями, молодежной, образовательной средой, средствами массовой информации, правоохранительными органами, — обратил внимание глава региона. — Важно, чтобы в эту работу активно включились муниципалитеты.

Алексей Текслер напомнил, что областные власти поддерживают те муниципалитеты, где ведется системная работа в этом направлении. Уже в этом году выделено 5 миллионов рублей пяти территориям на софинансирование муниципальных программ по национальной политике.