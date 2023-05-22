Алексей Текслер поднял тему обучения русскому языку мигрантов

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание Совета по реализации государственной национальной политики. Все вопросы повестки были связаны с миграционной обстановкой в регионе, интеграцией мигрантов в российское общество и адаптацией в нем. Ключевой темой губернатор назвал знание русского языка.

— Тема знания русского языка ключевая, — отметил Алексей Текслер. — Сейчас министр докладывал, что мы делаем в части обучения русскому языку детей мигрантов. Но, коллеги, у нас все мигранты должны знать русский язык, это касается и родителей, а в некоторых случаях и в первую очередь родителей. Вопросы анклавов, вопросы отсутствия социальной, культурной адаптации, они в основном связаны с тем, что человек на улицу выйти не может, потому что по-русски не говорит. Дети быстро учатся языку, это понятная, решаемая системная тема, которой мы занимаемся.

Также Алексей Текслер поручил более активно заняться работой обучения языку всех мигрантов:

— И вопрос к диаспорам, в первую очередь к таджикской диаспоре. В этой части вопрос остается. Я обращаю внимание и даю поручение в этой части проработать дополнительный комплекс мер. В том числе, усовершенствовать программу соотечественников в этой части. Это серьезная тема, все пляшет от языка. Мы это с вами понимаем.