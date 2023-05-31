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НовостиОбщество31 мая 2023 12:08

Бастрыкин потребовал доклад об обмелении озера Увильды в Челябинской области

Проверку он поручил начать после жалоб южноуральцев
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Озеро Увильды является излюбленным местом туристов и спортсменов

Озеро Увильды является излюбленным местом туристов и спортсменов

Фото: Андрей АБРАМОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку после жалоб на обмеление озера Увильды в Челябинской области. Об этом сообщили в центральном аппарате СКР.

Проверка началось после публичного обращения, которое опубликовали местные жители в соцсетях. Они попросили главу СКР разобраться в ситуации, так как обмеление озера происходит уже в течение несколько лет. По их словам, в этом году уровень водоема понизился на 1,5-2 метра, а сама вода помутнела и в ней образовалась непрозрачная взвесь.

— Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад по озвученным в публичном пространстве доводам и перспективах разрешения сложившейся ситуации, — говорится в заявлении центрального аппарата СК.

Стремительно уровень воды теряет и озеро Чебаркуль. В марте министерство экологии региона объявило аукцион по поиску подрядчика для выявления причины обмеления. Предоставить результаты необходимо до 13 ноября 2023 года.

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