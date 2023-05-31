Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с результативным форвардом казахстанского «Барыса»

Никита Михайлис был лучшим форвардом казахстанского «Барыса». Фото ХК «Барыс»

Контракт Магнитки с Никитой Михайлисом рассчитан до конца следующего сезона. «Металлург» подписал в свои ряды лучшего форварда и капитана казахстанского «Барыса», который в прошлом сезоне помог своей команде выиграть все четыре матча у челябинского «Трактора», набрав в этих встречах 7 очков (3 гола, 4 передачи).

В сезоне-2021/22 Михайлис в составе «Барыса» установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19 + 27) баллов. А в предыдущем сезоне на его счету 41 очко (15 + 26) при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ форвард провел 411 матчей, набрал 221 (99+122) очко, при показателе полезности «+6».

Никита Михайлис – воспитанник казахстанского хоккей, и большую часть карьеры провел в системе ХК «Барыс», выступал за сборную Республики Казахстан.

Недавно ХК «Металлург» подписал контракт с еще одним хоккеистом из Казахстана — форвардом Максимом Мухаметовым. Фактически в клубе сформировался костяк игроков из этой страны — Роман Маклюков, Александр Орехов, Павел Акользин, к которым также примкнули Мухаметов и Михайлис.

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