Жители пригородных микрорайонов Челябинска остались без воды из-за крупной аварии

Пригородные микрорайоны снова остались без воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске жители пригородных микрорайонов «Вишневая горка», «Привилегия» и «Белый хутор» в среду, 31 мая, остались без водоснабжения. Проблемы у них начались вечером.

— Ребенка не искупать. Такая жара стоит, никакого даже объявления нет, — жалуются в соцсетях жители микрорайона «Вишневая горка».

В компании «ЮжУралВодоканал», которая отвечает за водоснабжение в пригородных микрорайонах, проблему объяснили аварией на энергосетях.

— В связи с аварией на сетях электроснабжения Сосновского РЭС отсутствует подача электроэнергии в микрорайоны Белый Хутор, Привилегия и на станцию ВОС. По информации Сосновского РЭС восстановление электроэнергии будет осуществлено в ближайшее время, — уточнили в организации.

Ранее компания «ЮжУралВодоканал» получила два штрафа за перебои с водоснабжением в поселках под Челябинском. Жители Сосновского района много раз жаловались на то, что у них отключают воду. Прокуратура провела проверку и нашла нарушения в работе организации.

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