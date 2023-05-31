В Челябинске уберут кольцевое движение при въезде на Шершневскую плотину

Возле плотины собираются сделать Т-образный перекресток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске уберут кольцевое движение на пересечении улиц Прибрежной, Гостевой, Центральной, Трактовой и Лыжных Батальонов. Речь идет об участке при въезде на Шершневскую плотину. Там собираются сделать Т-образный перекресток.

Иллюстрация: google.ru/maps

Администрация Челябинска уже утвердила проект планировки территории. В пояснительной записке указано, что сейчас пропускная способность кольца составляет до 1500 автомобилей в час. Однако на деле интенсивность движения может превышаться в четыре раза, из-за чего на подходах к этой развязке возникают пробки.

Однако после реконструкции власти планируют устранить проблему. Для управления транспортными потоками на Т-образном перекрестке установят светофоры.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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