В Челябинске запустили сезонный автобус к пляжам

Автобус будет работать только летом Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 1 июня возобновил работу автобус №38 «Областная больница – Изумруд». Это сезонный маршрут, на котором можно добраться до излюбленных мест отдыха горожан — берега Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», автобус будет курсировать ежедневно до 3 сентября. К остановкам он будет подъезжать каждые полчаса.

В первый рейс от Облбольницы автобусы станут отправляться в 7:00, а от санатория «Изумруд» в 7:15.

Автобус едет через улицы Блюхера, Кузнецова и Калининградскую. Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

Последний вечерний рейс будет начинаться в 20:00 от Облбольницы и в 20:15 от санатория «Изумруд».

Напомним, Челябинске уберут кольцевое движение при въезде на Шершневскую плотину.

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