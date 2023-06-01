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НовостиПроисшествия1 июня 2023 6:22

В Челябинской области из железнодорожной цистерны разлилась серная кислота

Вагон пришлось огородить на безопасной площадке
Елена КОЛЧИНА
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Троицке Челябинской области из железнодорожной цистерны вылилась серная кислота. Протечку заметили днем 31 мая. Цистерна в это время стояла на железнодорожной станции.

— Вагон, на котором были замечены потеки серной кислоты, был перенаправлен на запасные пути за границей города и огорожен на участке радиусом 50 метров, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Специалисты осмотрели цистерну и выяснили, что дыр и трещин в ней нет. Кислота вытекала тонкой струйкой через предохранительный клапан. Спасатели убедились, что людям ничто не угрожает, а железнодорожники починили неисправный кран вагона.

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