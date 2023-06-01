Директор сгоревшего в Челябинске магазина рассказала, что вытащенные из огня баллоны были без газа

Дым и пламя повредили вывеску магазина Фото: Егор ИВЛЕВ

Директор магазина строительных и сварочных инструментов, сгоревшего в Челябинске ночью 1 июня, отрицает возможность взрыва.

Торговая точка находится на первом этаже 17-этажного дома по улице Братьев Кашириных. Жители рассказывают, что слышали в начале пожара похожий на взрыв звук. В ГУ МЧС сообщили, что спасатели с риском для жизни эвакуировали из горящего магазина два газовых баллона. Но, по словам директора, газа в баллонах не было.

— Мы их пустые, новые продаем и никогда не заправляем. Заправляют люди уже на заправочных станциях, — рассказала женщина корреспонденту КП-Челябинск.

Фото: Егор ИВЛЕВ

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Директор подозревает, что неполадки могли вызвать перебои с подачей электричества.

— В доме, во всем районе были перебои, — вспоминает она. — То есть, электричество включали – выключали, включали – выключали. Потом оно пропало на час. Его включили, и в течение получаса начался пожар.

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