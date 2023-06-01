В Челябинской области спасли ребенка, застрявшего в заборе

Мальчик просунул голову между прутьев и застрял Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Миассе семилетний мальчик застрял в металлическом заборе. Вызволить его получились только с использование специнструментов.

Днем 31 мая мальчик играл с друзьями во дворе на улице Лихачева. Дети решили, что пролезать через металлические прутья забора — отличное развлечение. Приятели мальчика благополучно протиснулись через забор. А вот он сам попытался просунуть голову между прутьев и тут же прочно застрял.

Плачущего и безуспешно пытавшегося освободиться ребенка заметили прохожие. Они попытались вызволить мальчика, но ничего не получалось. Тогда догадались вызвать спасателей. Пока ждали помощь, ребенка напоили водой и принялись отвлекать разговорами.

— Спасателям понадобилось всего две минуты, чтобы, вооружившись специальным инструментом, разжать прутья, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Мальчик, хотя успел испугаться и огорчиться, не поранился. Медицинская помощь ему не понадобилась. Ребенка передали матери.

Напомним, в Челябинске сотрудники МЧС эвакуировали ребенка, застрявшего на третьем этаже недостроя.

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