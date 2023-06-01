В Челябинской области спасли ребенка, застрявшего в заборе

Мальчик просунул голову между прутьев и застрял
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
В Миассе семилетний мальчик застрял в металлическом заборе. Вызволить его получились только с использование специнструментов.
Днем 31 мая мальчик играл с друзьями во дворе на улице Лихачева. Дети решили, что пролезать через металлические прутья забора — отличное развлечение. Приятели мальчика благополучно протиснулись через забор. А вот он сам попытался просунуть голову между прутьев и тут же прочно застрял.
Плачущего и безуспешно пытавшегося освободиться ребенка заметили прохожие. Они попытались вызволить мальчика, но ничего не получалось. Тогда догадались вызвать спасателей. Пока ждали помощь, ребенка напоили водой и принялись отвлекать разговорами.
— Спасателям понадобилось всего две минуты, чтобы, вооружившись специальным инструментом, разжать прутья, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
Мальчик, хотя успел испугаться и огорчиться, не поранился. Медицинская помощь ему не понадобилась. Ребенка передали матери.
Напомним, в Челябинске сотрудники МЧС эвакуировали ребенка, застрявшего на третьем этаже недостроя.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru