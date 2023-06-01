Аномальная жара снова остановила машины на трассах в Челябинской области

От жары плавится асфальт, грузовиком приходится ждать вечера Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области 1 июня ограничили движение грузовиков из-за сильной жары. По прогнозу, воздух днем разогреется до +36 градусов.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, большегрузным машинам с 12:00 нельзя ехать по участку с 1549 по 1871 километр трассы М-5, участку с 11 по 131 километр подъезда к Екатеринбургу, отрезку с 16 до 146 километра дороги Челябинск-Троицк.

Под запретом для тяжелых машин также отрезок с 12 по 55 километр дороги Челябинск-Новосибирск.

Возобновить движение грузовики смогут после 20:00.

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