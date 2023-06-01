В Челябинске будут cудить 24 аферистов, получивших 31 млн рублей за имитацию ДТП

Мошенники инсценировали аварии и получали деньги по страховке Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске в суд передали уголовное дело 24 мошенников, которые зарабатывали на инсценировке ДТП.

— По версии следствия, злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а затем обращались за выплатами, представляя в страховые компании недостоверные сведения, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Аферистам удалось провести 13 страховых компаний и получить более 31 млн рублей. Сначала в полиции возбудили целых 72 уголовных дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. Но потом расследование всех эпизодов объединили в общее производство.За время следствия участники преступной группы возместили 4 млн рублей. Под арестом сейчас находится из имущество стоимостью около 10 млн рублей.

Ранее жителям Челябинской области удалось притвориться, что они родили двоих детей, и получить на несуществующих младенцев пособия.

А еще один южноуралец отдал мошенникам 9 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru