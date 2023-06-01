«Вишенка на торте»: главный архитектор рассказал, как будет меняться челябинская набережная

Павел Крутолапов. Фото: Читатель КП

В Челябинске 1 июня прошли публичные слушания по проекту расширения Арт-сквера на набережные реки Миасс до улицы Свободы.

На территории пустыря планируют проложить дорожки, соорудить искусственные холмы и открыть роллердром, который зимой будет превращаться в каток.

По словам главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова, после благоустройства новая территория будет во приниматься как единое пространство с уже существующим Арт-сквером.

— Но, наверное, эта территория будет немножко в большей степени озеленена, — добавил Павел Крутолапов. Он рассказал также, что благоустроить «Арт-сквер-2» планируют в нынешнем году, хотя часть работ могут закончить лишь в следующем.

Проект новой территории Арт-сквера. Фото: читатель КП

В 2023 году откроется обновленный Сад камней возле Исторического музея.

— С появлением Сада камней территория набережной сильно разнообразится, Арт-сквер будет вишенкой на торте, — пообещал Павел Крутолапов.

Сейчас идет проектирование еще нескольких новых участков набережной. Воплотить планы в жизнь надеются в конце 2024-начале 2025 года.

— Работа будет продолжена в сторону Калининского района, — уточнил главный архитектор.

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