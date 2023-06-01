Челябинский генерал МВД провел праздник для детей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В главном управлении МВД по Челябинской области в четверг, 1 июня, состоялось праздничное мероприятие для детей, родители которых погибли при исполнении обязанностей или несут службу на новых территориях страны. Маленьких гостей встречал лично начальник регионального главка, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

— В этот день хочется пожелать всем ребятам крепкого здоровья, радости, благополучия, — обратился к детям Михаил Скоков. – Пусть вас окружают только любящие и заботливые люди, которые дарят вам добро и делают вас счастливыми. И конечно, мирного неба над головой.

В дружеской атмосфере за чайным столом ребята поделились с генералом МВД историями из жизни, а также рассказали об учебе и своих планах на будущее. Михаил Скоков и председатель ветеранской организации Валерий Маскаев вручили маленьким гостям подарки, а их мамам – букеты с цветами.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские также организовали для детей экскурсию в Государственный исторический музей Южного Урала и сводили их в зоопарк. В ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что праздничные мероприятия прошли во всех муниципалитетах региона.

— Руководство главка с трепетом относится к детям, чьи родители отдали свои жизни в борьбе с преступностью и к тем, кто сейчас несет службу в сложных условиях. Таким семьям полицейскими всегда уделяется повышенное внимание и забота, — отметили в ведомстве.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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