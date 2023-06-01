Челябинские экологи предложили использовать тополиный пух в качестве удобрений

Экологи давно рассматривают возможность использования тополиного пуха в качестве органического удобрения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Челябинские экологи Дмитрий Закарлюкин и Константин Костюк предложили делать из тополиного пуха удобрения или ткань. По их словам, для начала нужно наладить технологии переработки, поскольку в России мало специалистов, которые могут заняться такой работой. Об этом сообщает портал Hornews.com.

— Мы еще во время обучения в университете рассматривали возможность использования тополиного пуха в качестве органического удобрения. Временно отказались от такой идеи в пользу других проектов, но через несколько лет думаем вернуться к этому вопросу, перспектива есть, — рассказал «Хорошим новостям» Константин Костюк.

Также экологи рассматривают использование тополиного пуха в качестве наполнителя для подушек и зимней одежды. Однако с этим есть определенные проблемы.

— Мы рассматривали возможность использовать тополиный пух в качестве утеплительного материала, но там возникают сложности с его очисткой. Пух сложно собирать. Осевший на землю пух уже не годится, он грязный. К тому же, тополя часто высажены вдоль дороги, они часто загрязняются, — добавил Константин Костюк.

Другой челябинский эколог Михаил Сергеев заявил, что сбор и переработка тополиного пуха являются нерентабельными занятиями, потому что на такую работу уйдет слишком много времени и средств.

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