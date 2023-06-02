В Челябинской области мотоциклист сбил 11-летнего мальчика

Фото: УГИБДД Челябинска

Мотоцикл сбил ребенка в Златоусте. ДТП случилось вечером 1 июня.

11-летний мальчик переходил улицу Чернышевского, когда на него наехал мини-мотоцикл Kayo.

— Несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Мотоциклист поспешил скрыться с места аварии, но полицейские всего за час его отыскали. Это оказался 17-летний юноша.

Поле ДТП начали проверку, сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, в Магнитогорске «Нива» столкнулась с фургоном, водитель легковой машины погиб.

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