Полетим на Занзибар? Из Челябинска разрешили запустить авиарейсы в Танзанию

Из Челябинка, возможно, запустят воздушные рейсы в Занзибар Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило авиакомпании Azur Air выполнять перелеты между Челябинском и Танзанией. В приказе Росавиации уточняется, что самолёты могут доставлять челябинских туристов в Занзибар два раза в неделю.

Допуск к полетам авиакомпания получила на 2023 и 2024 годы.

Стоит отметить, что допуск Росавиации еще не гарантирует начало перелетов, а только открывает возможность для авиасообщения.

Занзибар — город на одноименном острове, входящий в состав африканского государства Танзания на условиях полуавтономии. Остров, кстати, является одним из 75 в архипелаге с тем же названием — Занзибар.

На Занзибар туристы прилетают ради пляжного отдыха, а в континентальной части Танзании множество природных достопримечательностей, в том числе озеро Виктория и гора Килиманджаро.

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