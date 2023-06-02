Бывшего главу комитета дорожного хозяйства в Челябинске не выпустили из СИЗО

ринат Кучитаров. Фото: администрация Челябинска
Экс-руководитель челябинского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров останется в СИЗО минимум до 5 июля. Такое решение принял Челябинский областной суд.
Кучитаров и его адвокат обжаловали предыдущее судебное решение и просили смягчить меру пресечения.
— Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения, — уточнили в пресс-службе облсуда.
В результате доводы адвоката не посчитали достаточно убедительными.
Рината Кучитарова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
По версии следствия, экс-руководитель «дорожного» комитета принял у подрядчика работы по завышенной стоимости на сумму 40 млн рублей.
Напомним, Ринат Кучитаров покинул пост главы КДХ в конце прошлого года. В день увольнения к нему пришли силовики.
Новым начальником комитета дородного хозяйства в мае назначили Николая Кожевникова.
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