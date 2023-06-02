МТС прокачала сеть в самом северном городе Челябинской области

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МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении LTE-сети на севере Челябинской области. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета более чем на 30% в Верхнем Уфалее, а также в популярных туристических локациях, расположенных в районе.

К летнему сезону для комфортного отдыха жителей МТС усилила покрытие вблизи популярных водоемов – в районе Большого карьера, у Генеральского и Верхнего Уфалейского прудов. В СНТ «Металлург», «Удачный» и «Дружба», а также в других садовых массивах. Улучшения покрытия также произошли в центре города, в микрорайоне «Спартак», в районах Железнодорожников и Никельщиков, а также в близлежащих поселках Строителей, Пригородном и Черемшанке.

Туристы с помощью быстрого интернета смогут показать по видеосвязи панораму Верхнего Уфалея, открывающуюся с Волчьей горы, узнать историю древнего городища, расположенного вблизи озера Иткуль, а также открыть для себя тайны Аракульского Шихана и найти месторождения кварца, граната и и других минералов.

– Район Верхнего Уфалея стал еще одной территорией Южного Урала, на которой мы улучшили покрытие и увеличили скорость мобильного интернета к отпускному сезону. Big Data МТС подтверждает всплеск интернет-активности наших пользователей на севере Челябинской области и значительное увеличение количества обращений к цифровым сервисам экосистемы МТС. Богатая история этих мест, ведущая к древности, круглогодично привлекает туристов, а промышленный потенциал Верхнего Уфалея способствует притоку челябинцев и жителей близлежащих городов, для работы на производственных предприятиях. Поэтому для нас важно, чтобы быстрого интернета хватало всем и привычные интернет-сервисы везде «отвечали» нашим абонентам, – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее МТС ускорила мобильный интернет в Челябинске, Магнитогорске, Южноуральске, а также в городах горнозаводской зоны Южного Урала – Сатке и Катав-Ивановске.