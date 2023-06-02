В Челябинске сотрудников строительной компании будут судить за гибель крановщика в ЖК «Манхэттен»

Фото: Прокуратура Челябинской области

В Челябинске перед судом предстанут двое сотрудников компании «ГрандКран», которых обвиняют в нарушении правил безопасности. По версии следствия, из-за их ненадлежащего исполнения обязанностей 3 марта 2022 года погиб работник, который находился в кабине рухнувшего крана. Также собственнику арендованной спецтехники нанесен ущерб в 3,5 млн рублей.

– В результате падения башенный кран получил множественные повреждения конструкций и элементов, в связи с чем пришел в неработоспособное состояние, а находящийся в кабине крановщик от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Судить управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин будут по части 2 статьи 216 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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