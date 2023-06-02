Праздник для ребят и зверят: приют для животных провел День открытых дверей

Фото: предоставлено минсельхозом Челябинской области

Межмуниципальный приют для животных «Остров надежды» Сосновской государственной ветеринарной станции провёл День открытых дверей, посвящённый Международному дню защиты детей. Гостями приюта стали воспитанники Есаульской специальной общеобразовательной школы-интерната.

У самого младшего гостя – Даньки, как оказалось, есть мечта: он очень любит кошек и с трудом дождался, когда ему дадут погладить кошечку. Всего в приюте две кошки и уже почти 900 собак.

— Приют, открытый в сентябре прошлого года, сегодня уже практически полный, – рассказал ребятам управляющий приюта Денис Илюшкин. – Самое большое поступление было ранней весной, когда ежедневно к нам привозили в среднем 50 животных. Все они по тем или иным причинам оказались на улице, а наша задача – подлечить их, поставить прививки, стерилизовать и постараться найти новых хозяев. Если таковые не найдутся, то собак выпускают обратно, а привозят новых, чтобы хотя бы через стерилизацию постараться остановить рост популяции безнадзорных животных.

Детям показали и рассказали о назначении каждого здания на территории приюта. Подключился к этому и руководитель ветстанции Евгений Малявкин.

Ребятам объяснили, чем опасен физический контакт с неизвестным животным. Если встречаешь неизвестную собаку, то лучше не гладить, потому что она может быть переносчиком опасных заболеваний.

Фото: предоставлено минсельхозом Челябинской области

Ребята увидели, что в приют привозят маленьких, ослабленных щенков, которым требуется помощь ветеринаров. Их не выпустят, пока они не подрастут, не окрепнут и пока не будут проведены необходимые процедуры. Пока щенки находятся в приюте, им ещё можно найти хозяина. К слову, когда уже закончилась экскурсия, в приют приехала семейная пара, чтобы взять себе щенка. В итоге ещё одно четвероногое существо обрело любящих хозяев.

С собаками по соображениям безопасности пришлось общаться через дверные окошки. Но чтобы дети почувствовали и смогли проявить к ним участие, «Челябинская птицефабрика», которая в прошлом году открыла новое направление по производству кормов для животных, приготовила сюрпризы – индивидуальные упаковки с кормом, который каждый ребёнок смог насыпать в миску, а работники приюта разнесли и угостили собак в вольере, на которые указали юные гости. Праздник получился для ребят и зверят.

Представитель фабрики «Зоокорм» Василий Зубковский рассказал, что корма произведены в Челябинской области:

– Мы работаем на территории птицефабрики «Челябинской», используем зерносмеси, которые готовят наши технологи-универсалы, и мясо кур-несушек. Изначально использовали только мясо птицы. У нас полностью свои рецептуры, вся продукция лицензирована. Мы запустили линейку кормов «Зоофуд» и сейчас делаем корма с мясом ягнёнка, с говядиной, курицей. Участвовали в выставке «Зооиндустрия-2023» в Санкт-Петербурге, получили положительные отзывы. В прошлые выходные участвовали в национальной выставке собак всех пород «Гордость Урала» в Челябинске. Все победители получили в подарок наши корма. Совсем недавно запустили линейку кормов для кошек и занялись разработкой кормов для щенков и котят до года. Содержание мяса в кормах – 30%. Для нашей продукции освободилась ниша, – подчеркнул представитель фабрики, – и сегодня покупатели сами к нам приходят. Производственная мощность – 300 тонн в месяц, а буквально на днях планируется пуск второй линии.

Свою любовь и впечатления о посещении приюта дети выразили в рисунках на асфальте. В атмосфере творчества появились крылатые кошки, собачки, львы с пышной гривой и другие звери.

Атмосферу праздника помогли создать компании «Чепфа», «Подовинновское молоко», банк «Открытие», сотрудники Сосновской межмуниципальной ветстанции и министерства сельского хозяйства региона. Совместными усилиями для ребят были приготовлены сладкие сюрпризы и подарки.