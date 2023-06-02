В Челябинской области будут эвакуировать машины с берегов озер

Оставивших машины у озера отдыхающих может ждать неприятный сюрприз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госавтоинспекции предупредили южноуральских водителей об эвакуации машин с берегов озер Еловое и Кисегач.

— Эвакуация транспорта будет производиться там, где есть дорожные знаки, запрещающие парковку, — сообщили в региональном управлении ГИБДД. — Кроме того, движение будет приостановлено по направлению к озеру в случае образования автомобильных заторов.

По данным ГИБДД, с наступлением жары сильно увеличилась загруженность дорог у Елового и Кисегача, а также у Саткинского пруда, озер Увильды, Касарги и Тургояк.

Места на парковках заняты, измученные зноем отдыхающие бросают машины по краям дорог и мчатся на пляж, чтобы освежиться.

Скопление машин мешает проехать мчащимся тушить лес пожарным или везущей пациента скорой помощи.

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