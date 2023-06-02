Челябинск снова накрыло дымом от природных пожаров

В Челябинске снова пахнет гарью
Фото: Андрей АБРАМОВ
Челябинск 2 июня окутала дымка. В региональном министерстве экологии объяснили ее появление природными пожарами.
— Общий фон концентраций загрязняющих веществ в воздухе повышен, но находится в пределах нормы, — заявили в министерстве, уточнив, что есть локальные превышения предельно допустимых концентраций, загрязняющих веществ.
В частности, в поселке Першино и Металлургическом районе Челябинска оказалась превышена ПДК по сероводороду, а в поселке Смолеозерном — по формальдегиду.
Напомним, крупный торфяной пожар случился в Аргаяшском районе. Он охватил территорию в 80 гектаров.
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