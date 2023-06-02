В Металлургическом районе Челябинска на три дня исчезнет горячая вода

Горячую воду отключат в понедельник Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В десятках домов Металлургического района Челябинска с 5 по 7 июня отключат горячую воду. Как пояснили в мэрии, работники МУП «ЧКТС» в этот период будут проверять трубы и искать тепловые потери.

Горячее водоснабжение пропадет в жилых домах, офисных зданиях, школах, детских садах и больницах.

Жителей района, которые с 5 по 7 июня заметят вытекающую из-под земли воду или идущий пар, просят сообщить в диспетчерскую по телефону 723-01-87.

Вот полный список адресов, попадающих под отключение:

Жилой фонд и административные здания

- 1-го Спутника, 4, 31;

- 60 лет Октября, 11, 12, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56;

- Алчевская, 12;

- Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48;

- Балканская, 1;

- Б. Хмельницкого, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42;

- Бородинская, 14;

- Вахтангова, 2, 3, 7;

- Гастелло, 8;

- Дачная, 37, 39;

- Дегтярева, 2а, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 56б, 65а, 68а, 69, 72;

- Дружбы, 3, 4а, 4, 5, 8, 21, 23, 27;

- Жукова, 25, 27, 33, 37, 37а, 38;

- Коммунистическая, 8а;

- Коркинская, 3, 5;

- Краснооктябрьская, 16, 20, 20а;

- Липецкая, 26, 27, 29;

- Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 102;

- Обухова, 8;

- Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8а, 16а, 22;

- Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33;

- Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64;

- Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5а, 7, 10, 56, 58, 60, 66;

- Театральный пер., 12, 18а;

- Трудовая, 18, 19а, 35а;

- ш. Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84;

- Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 33, 39, 47.

Детские сады

№ 56 (основное здание и филиал), № 86, № 111, № 206, №121, № 197, № 207 (основное здание и филиал), № 208, № 244 (основное здание и филиал), № 276, № 340 (основное здание и филиал), № 449 (основное здание и филиал), № 305 (основное здание и филиал), № 430, № 433 (основное здание и филиал).

Учебные заведения

Школы № 14, № 24, № 61, № 70 (основное здание и филиал), № 88, № 91, № 103, № 141, гимназия № 96.

ЮУрГУ (здания по ул. Электростальская, 47а и ул. Гастелло,4/6).

Школы-интернаты №10, № 13.

ГБПОУ «ЮУМК» (здания по ул. Байкальская, 35, ул. Дружбы, 6, ул. Мира, 100а, 96а, 67а, ул. Сурикова,1, 3, 5, ул. Краснооктябрьская, 26).

Лечебные учреждения

ГКБ № 6 (ул. Румянцева, 28, 31, ул. Коммунистическая, 2), ДГКБ № 8 (ул. Дружбы, 2), ДС № 2 (ул. Мира, 34), ОКВД (ул. Жукова, 35), центр «Огонёк» (Приборостроителей,18а).

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