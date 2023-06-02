В Челябинске автобусы №4 и №34 на месяц изменят маршруты

Причина изменений - ремонт труб Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 4 июня изменятся автобусные маршруты №4 и №34.

— Из-за ремонта коммунальных сетей на улице Марченко закрывается движение от Салютной до Первой Пятилетки, — объяснили в ОГКУ «Организатор перевозок».

До 3 июля автобусам придется курсировать по альтернативным схемам.

Маршрут №4 в течение месяца будет выглядеть так: «Мамина — Марченко — Салютная — Комарова — Героев Танкограда — проспект Ленина — Парк Гагарина».

Автобус №34 станет ездить маршруту «Автобусный парк — Комарова — Героев Танкограда — Первой Пятилетки — Танкистов — Линейная — Чурилово».

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

Напомним, в ближайшие выходные изменят схемы движения общественного транспорта из-за полумарафона, который устроят на северо-западе Челябинска.

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