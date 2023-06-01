В Челябинске начал работу региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества». Теперь южноуральские ветераны специальной военной операции и семьи погибших смогут получать адресную помощь в режиме «одного окна».

— Мы можем решить любую задачу, любую проблему, которая есть в семье наших ветеранов, и мы это обязаны сделать и сделаем, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии открытия. — Самый главный сотрудник фонда — это специальный социальный координатор, человек, который будет сопровождать семью каждого ветерана, он должен быть всегда рядом, слышать любую проблему, которая возникает. Я уверен, что наши социальные координаторы, они прошли обучение, справятся с поставленными сегодня задачами.

Алексей Текслер добавил, что филиал госфонда будет работать в тесной связке с областным Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации. В августе обе организации займут место в новом здании на Университетской набережной.

Временно региональное отделение фонда будет располагаться в Челябинске по адресу: Смирных, 21а.