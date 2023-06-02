Портфель депозитов юрлиц Банка Уралсиб в Челябинской территориальной дирекции вырос в 1,5 раза

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Депозитный портфель корпоративных клиентов Челябинской территориальной дирекции с начала года увеличился в 1,5 раза и достиг 5,38 млрд рублей.

Чаще всего депозитными продуктами Банка в Челябинской ТД пользуются нефтесервисные компании (44% от объема портфеля), далее следуют предприятия машиностроения (порядка 25%), строительной отрасли (более 9%) и производства металлоконструкций (4%).

— За первое полугодие 2023 в Челябинской территориальной дирекции появилось много новых корпоративных клиентов, которых мы привлекаем прежде всего эффективным комплексным обслуживанием — это традиция и заметное конкурентное преимущество Уралсиба. Также привлекательными для клиентов-юрлиц являются наши депозитные продукты, которые дают возможность сохранить и приумножить средства своего бизнеса, —подчеркнула руководитель ЧТД Елена Кукк. — В дальнейшем мы продолжим фокусироваться на наших целевых отраслях, предоставляя клиентам первоклассный комплексный сервис, позволяющий им эффективно управлять своими финансовыми потоками и решать задачи по развитию бизнеса.

Сегодня Банк Уралсиб предлагает корпоративным клиентам различные виды депозитов на срок от 1 дня до 36 месяцев и сумму от 100 000 рублей.

С более подробной информацией об условиях по новым депозитам для корпоративных клиентов можно ознакомиться в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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