В Магнитогорске Евгений Миронов и Алексей Текслер открыли фестиваль театров малых городов

Фото: пресс-служба губернатора.

Магнитогорск на неделю стал театральной столицей страны. С 29 мая по 5 июня город принимает XX Фестиваль театров малых городов России. На юбилейный фестиваль съехались 16 творческих профессиональных коллективов из разных регионов. Открыл праздник Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Для нас большая честь принимать фестиваль, — отметил Алексей Текслер. — Челябинская область по-настоящему театральный регион. У нас большое количество театров, и я хочу отметить, что сегодня особенно они заполняются, потому что есть потребность в большом искусстве. Сегодня мы реализуем большое количество программ, связанных с развитием наших театров. Фактически за последние 4 года мы отремонтировали все театры. Я обещал нашим театральным деятелям в 2019 году, когда заканчивался официальный Год театра, что в Челябинской области каждый год будет Годом театра, и это обещание выполняю.

В Магнитогорск приехал также народный артист России, художественный руководитель фестиваля Евгений Миронов. Известный актер поблагодарил главу региона за возможность привезти фестиваль на Южный Урал и пригласил зрителей на спектакли.