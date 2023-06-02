В 1200 домах в Челябинске с 13 июня отключат горячую воду

Горячей воды не будет две недели Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Челябинске с 13 июня стартует второй этап опрессовок. Горячую воду отключат в 1193 многоквартирных домах, 70 детсадах, 23 больницах и поликлиниках.

Отключение продлится две недели, до 27 июня. Впрочем, если во время гидравлических испытаний обнаружат аварию, горячую воду могут дать и позже назначенного срока.

Полный список адресов, где пропадет горячее водоснабжение, можно посмотреть по ссылкам:

Калининский район

Курчатовский район

Тракторозаводский район

Ленинский район

Центральный район

Дополнительное отключение с 5 по 7 июня запланировано в Металлургическом районе Челябинска.

Напомним, на Южном Урале собрали внеплановое совещание из-за проблем с водоснабжением в аномальную жару. С 20 мая перебои с подачей воды происходили уже более двух десятков раз. А в Челябинске из-за аварий вода из-под крана сделалась коричневой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru