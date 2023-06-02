В 1200 домах в Челябинске с 13 июня отключат горячую воду

Горячей воды не будет две недели
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В Челябинске с 13 июня стартует второй этап опрессовок. Горячую воду отключат в 1193 многоквартирных домах, 70 детсадах, 23 больницах и поликлиниках.
Отключение продлится две недели, до 27 июня. Впрочем, если во время гидравлических испытаний обнаружат аварию, горячую воду могут дать и позже назначенного срока.
Полный список адресов, где пропадет горячее водоснабжение, можно посмотреть по ссылкам:
Дополнительное отключение с 5 по 7 июня запланировано в Металлургическом районе Челябинска.
Напомним, на Южном Урале собрали внеплановое совещание из-за проблем с водоснабжением в аномальную жару. С 20 мая перебои с подачей воды происходили уже более двух десятков раз. А в Челябинске из-за аварий вода из-под крана сделалась коричневой.
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