«Челбаскет» после выхода в Суперлигу объявил об изменениях в тренерском штабе

Главным наставником челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет» станет Евгений Горев. Фото РФБ

В дебютный для себя сезон в российской Суперлиге «Челбаскет» заходит с обновленным тренерским штабом. Главным наставником челябинского баскетбольного клуба станет Евгений Горев, который в прошлом несколько сезонов провел в челябинском клубе «Динамо-Теплострой». Вместе с ним продолжат работу старший тренер Алексей Миронов и Владимир Емельянов, с которыми в прошлом сезоне команда выиграла регулярный чемпионат и завоевала «серебро» в «Финале четырех».

Евгений Васильевич — воспитанник новосибирского баскетбола, мастер спорта России. Выступал за команды Суперлиги, а после завершения игровой карьеры также работал с клубами, выступающими в чемпионате Суперлиги.

Руководители БК «Челбаскет» отмечают, его опыт работы в Суперлиге – игровой и тренерский, поможет челябинскому клубу в новом сезоне сражаться на более высоком уровне.

— Решение принять предложение «Челбаскета» легким я не назову. С одной стороны, город не чужой для меня, я провел здесь три года своей карьеры и жизни. С другой стороны, у меня уже имелась договоренность с другим клубом. Динамическое развитие «Челбаскета» стало главным аргументом в принятии моего решения. Челябинский клуб всегда формировал вокруг баскетбола социальную и идеологическую среду, и моей задачей будет учесть их для развития всей системы. Ближайшие наши цели — сформировать состав, определить план подготовки и познакомиться со всеми сотрудниками клуба. Верю, что предстоящий сезон будет плодотворным и продолжит вектор развития, — Евгений Горев, главный тренер БК «Челбаскет».

Кстати, сегодня, 2-го июня «Челбаскет» продлил контракт с воспитанником челябинского баскетбола, который уже в 15 лет дебютировал в профессиональной команде, — форвардом Никитой Перцевым. Это первое подписание нового сезона. Контракт с игроком продлен до конца чемпионата 2023/2024. В руководстве клуба отметили, что одной из основных направлений развития клуба было и остается привлечение местных воспитанников.

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