На озерах в Челябинской области начали проводить полицейские рейды

Фото: Валентина ВАГАНОВА

С наступление жары в Челябинской области южноуральцы предпочитают чаще бывать на пляжах. Однако берега рек и озер оказываются заполнены не только отдыхающими, но и неправильно припаркованными автомобилями. В связи с этим полиция начала проводить рейды.

— В проведении профилактических мероприятий задействованы сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные и их коллеги из других подразделений. Особое внимание в ходе рейдов уделяется соблюдению автовладельцами правил остановки и стоянки транспорта вблизи водоемов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

При недостаточном количестве парковочных мест вблизи водоемов полиция будет прорабатывать вопрос о расширении территории, предназначенной для автомобилей. Также сейчас уже отслеживается ситуация с дорожными заторами в курортной зоне. Если пробки выявляются, то принимаются меры по их устранению.

— Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажи ГИБДД приближены к местам массового отдыха граждан. Госавтоинспекторы следят за соблюдением автолюбителями ПДД и ориентированы на выявление нетрезвых водителей. Маршруты патрулирования наружных служб пересмотрены и приближены к водоемам и иным местам массового отдыха граждан, что позволит полицейским быстро прийти на помощь людям, — уточнили в региональном полицейском главке.

Содействие правоохранителям оказывают представители добровольных народных дружин и казачества. Для удобства отдыхающих на видных местах установлены стенды с номерами телефонов отдела полиции и участкового.

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