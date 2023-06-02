Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии за убийство отца

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области вынесли приговор 34-летнему мужчине, который убил собственного отца. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в селе Ункурда Нязепетровского района. Мужчина ночью распивал спиртное вместе со своим отцом. В ходе застолья между ними возник конфликт, который привел к убийству.

— Подсудимый нанес родственнику более 50 ударов металлической кочергой, деревянным стулом, а также руками и ногами, — уточнили в региональной прокуратуре.

Вердикт мужчине выносила коллегия присяжных. Они посчитали, что тот не заслуживает снисхождения. За совершенное преступление подсудимого приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

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