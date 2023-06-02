В Челябинской области наградят полицейских, оказавших помощь погорельцам при ночном пожаре

Пожар произошел на улице Володарского. Фото: Подслушано в Симе / vk.com

Руководство ГУ МВД России по Челябинской области наградит трех полицейских, которые оказали помощь погорельцам при пожаре в жилом доме. Стражи правопорядка первыми заметили огонь и прибыли на место происшествия.

Все произошло ночью 1 июня. Полицейские возвращались домой из Челябинска, где находились в служебной командировке. Они заехали в Сим, чтобы доставить до дома сослуживца. В этот момент правоохранители увидели языки пламени, которые поднимались над домом по улице Володарского.

Огнем были охвачены жилой дом и надворные постройки. Пламя уже перекинулось на территорию соседнего участка. Полицейские сообщили о пожаре в экстренные службы и начали действовать.

Прежде всего главный эксперт экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области Андрей Лукин поспешил перекрыть газовую задвижку на улице. Ворота во двор оказались закрыты, поэтому начальник отдела уголовного розыска Виктор Алкин и полицейский отдельного взвода ППС Илья Бикзигитов перепрыгнули через забор и начали стучать в окна и двери горевшего дома. К ним вышла сонная женщина. Стражи порядка известили ее о пожаре, сказав, что необходимо срочно покинуть жилище, взяв с собой документы и необходимые вещи.

К этому времени уже прибыли пожарные и принялись тушить огонь. Выбежавшие на улицу жильцы ближайших домов помогли полицейским вскрыть гараж и выкатить легковой «Форд» из объятого пламенем подворья, а затем отогнать УАЗ, находившийся в соседнем дворе.

Домам был причинен значительный ущерб, однако благодаря действиям полицейских никто не пострадал. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за перекала печи бани.

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