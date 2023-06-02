Кириенко наградил представителей Челябинской области за помощь Донбассу

Сергей Кириенко и Дмитрий Гатов (справа). Фото: правительство Челябинской области

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградил трех представителей Челябинской области за помощь Донбассу. Речь идет о Дмитрии Гатове, Михаиле Панарине и Сергее Зырянове, которые покинули родной край и теперь работают чиновниками на новых территориях страны. Они оказывают поддержку в восстановлении ДНР.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени получил представитель Челябинской области в городе Ясиноватая Михаил Панарин.

Сергей Кириенко и Михаил Панарин. Фото: правительство Челябинской области

Первый замглавы Волновахского района Дмитрий Гатов был удостоен Ордена дружбы.

Первого заместителя главы администрации Ясиноватой Сергея Зырянова наградили орденом ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин и Сергей Зырянов (справа). Фото: правительство Челябинской области

Напомним, Михаил Панарин в Челябинской области трудился на посту руководителя аппарата администрации Саткинского муниципального района. Дмитрий Гатов занимал должность мэра Еманжелинска. Сергей Зырянов являлся главой Краснопольского поселения Сосновского района.

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