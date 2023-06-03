До +36 градусов жары и дожди с грозами: какой будет погода на выходных в Челябинской области

Жару на Южном Урале будут прерывать дожди с грозами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Челябинской области на выходных будет жаркой. Вместе с тем ожидаются дожди и грозы. Такой прогноз дают в челябинском Гидрометцентре.

Температура воздуха в субботу, 3 июня поднимется до +31, +36 °C. Синоптики обещают местами кратковременные дожди, сильные ливни, грозы и даже крупный град. Порывы ветра составят до 18 м/c, а при непогоде их скорость дойдет до 25 м/c.

Ночью в воскресенье, 4 июня, температура воздуха составит +13, +18 °C, днем столбик термометра поднимется +26, +31 °C (на юге дойдет до +36 °C). На протяжении всех суток в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра составит максимум 4-9 м/c.

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