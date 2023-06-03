В Тракторозаводском районе Челябинска ограничат движение на крупном перекрестке

Дорогу частично перекроют 4 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за ремонтных работ на инженерных сетях в Челябинске ограничат движение на пересечении улиц Салютной и Марченко. Об этом сообщили в городской администрации.

— Движение по улице Марченко через перекресток в районе дома № 15 будет закрыто. — уточнили в мэрии. — Движение по улице Салютной ограничат по крайней правой полосе.

Ограничения будут действовать с 4 по 30 июня. Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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