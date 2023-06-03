На трассах в Челябинской и Курганской областях ограничили движение грузовиков

Ограничения снимут вечером
Фото: Иван ВИСЛОВ
На трасах в Челябинской и Курганской областях ограничили движение для большегрузов. Причина – аномальная жара. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения будут действовать 3 июня с 12:00 до 20:00 часов.
Публикуем список дорог, где перекроют движение грузовикам:
— 1548 км - 1871 км автодороги М-5 «Урал»;
— 11 км - 130 км автодороги М-5 «Урал» подъезд к г. Екатеринбург;
— 16 км - 146 км автодороги А-310 Челябинск - Троицк- граница с Республикой Казахстан;
— 12 км - 465 км автодороги Р-254 «Иртыш»;
— 0 км - 91 км автодороги Р-254 «Иртыш» (подъезд к г . Тюмень);
— 125 км - 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.
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