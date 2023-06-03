В Златоусте произошел пожар рядом со свалкой, которая была закрыта на рекультивацию

Фото: администрация Златоуста

Утром 3 июня в Златоусте (Челябинская область) произошел пожар рядом со свалкой, которая была закрыта на рекультивацию. Огнем охватил участок, откуда увозят мусор на полигон ТБО в Полетаево. Об этом сообщили в городской администрации.

— Пострадавших нет. В настоящий момент пожар локализован, выполняется пересыпка грунтом, — сообщили в мэрии.

На месте работали пожарно-спасательные расчеты Златоустовского гарнизона, специалисты подрядной организации и профильные службы администрации. В ходе тушения огня подрядчик задействовал спецтехнику.

Фото: администрация Златоуста

Фото: администрация Златоуста

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